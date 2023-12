DB-Stationen in Dinslaken und Voerde Bahnkunden werden laut Bahn künftig besser informiert

Die Anzeiger sind eine Weiterentwicklung der bisherigen Reisendeninformation an kleineren Stationen. Nach einer erfolgreichen Erprobungsphase hat die DB in diesem Jahr mit dem Austausch der Monitore in Nordrhein-Westfalen begonnen: In Summe haben die Baufachleute an 49 Bahnhöfen seit Jahresanfang 71 neue Anlagen installiert und in Betrieb genommen.