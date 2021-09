Digitaler Bürgerdialog : Bahn informiert über Streckenausbau in Dinslaken und Voerde

An der Strecke wird nicht erst seit gestern gearbeitet. Dieses Foto von 2020 zeigt vorbereitende Arbeiten an den Kabelkanälen in Dinslaken. Foto: Deutsche Bahn

Intensive Arbeiten kündigt die Bahn für die Bauabschnitte in Dinslaken und Voerde bis zum Frühjahr 2022 an. Was geplant ist, erfahren Interessierte online.

Zu einem digitalen Bürgerdialog zum Thema Betuwelinie lädt die Deutsche Bahn Menschen aus Dinslaken und Voerde ein. Für den dreigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen führt die Deutsche Bahn in den Abschnitten Dinslaken und Voerde ganzjährige Arbeiten an der Infrastruktur durch.

Was genau zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2022 geplant ist, erfahren Interessierte aus Voerde am Dienstag, 28. September, ab 18 Uhr. Der Dinslakener Streckenabschnitt ist Thema am Donnerstag, 30. September. ab 18 Uhr. Die Teilnahme ist online, über den folgenden Link für beide Veranstaltungen möglich: www.db-buergerdialog.de/emmerich-oberhausen