Ausfälle in fast allen Stadtteilen : Große Internet-Störung nachts behoben

Das defekte Glasfaserkabel wurde noch in der Nacht zu Dienstag ersetzt. Foto: Ingo Otto

Dinslaken Am Montag war das Internet in Dinslaken massiv gestört. Bei Bauarbeiten in Walsum war ein Glasfaserkabel beschädigt worden, es gab Ausfälle bei über 2000 Telekom-Kunden in Dinslaken. Es gab Umsatzeinbußen bei Händlern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Tag kein Internet – das hatte gute und schlechte Seiten: Manchen Jugendlichen stellte die Störung am Montag vor ungeahnte Kommunikationshürden. Händler ärgern sich über Verdienstausfall. Ebenso wie mancher Bankautomat stellte auch die Schranke am Parkhaus der Neutor-Galerie den Dienst vorübergehend ein – und die Kunden durften kostenlos parken.

Bei Bauarbeiten an der Rudolf-Straße/Friedrich-Lenze-Platz in Walsum war ein Glasfaserkabel beschädigt worden. Daraufhin hatten allein 2000 Kunden der Telekom in Dinslaken von Montagvormittag an kein Internet. Weil andere Anbieter ebenfalls Leistungskapazitäten der Telekom eingekauft haben und deren Netz nutzen, waren auch deren Anschlüsse betroffen. Das defekte Glasfaserkabel wurde noch in der Nacht zu Montag ausgetauscht, die Arbeiten wurden in der Nacht zu Dienstag gegen 3 Uhr abgeschlossen. Alle betroffenen Kunden sollten inzwischen wieder „am Netz sein“, sagte Telekom-Sprecher Philipp Kornstädt am Dienstagmorgen.

Info Kein Fernsehen, kein Telefon, keine E-Mails Kein Fernsehen Für Telekom-Kunden, die Fernsehen übers Internet empfangen, blieb am Montag auch die Mattscheibe schwarz.

In fast allen Stadtteilen hat es am Montag Ausfälle gegeben. Was viele wunderte: Mitunter lief bei dem einen Nachbarn nichts und das Haus nebenan war wie gewohnt online. Die Verteilerkästen seien über unterschiedliche Kabel angeknüpft, erklärt der Telekom-Sprecher. „Es ist nicht unbedingt so, dass benachbarte Häuser am gleichen Verteilerkasten oder der gleichen Vermittlungsstelle hängen.“

Bei Real etwa war der Geldautomat der Sparkasse außer Betrieb – im Supermarkt selber aber liefen alle Kassen. Auch die Nispa-Automaten in der Bienemann-Filiale an der Hünxer Straße sowie am Neutorplatz hatte der Internet-Ausfall vorübergehend stillgelegt. Die weiteren fünf Geldautomaten der Sparkasse in Dinslaken seien aber nicht betroffen gewesen, so Sprecher Oliver Joschko. Weil die Sparkasse selbst über eine weitere Leitung verfügt, gab es keine Ausfälle in sicherheitsrelevanten Bereichen. Ohnehin, so Joschko, sei da für alle Notlagen wie etwa auch Stromausfall vorgesorgt. Die Geldautomaten der Volksbank waren in Betrieb, so Claus Overlöper, Vorstandsmitglied der Voba Rhein-Lippe.

Auch das Vinzenz-Hospital war nicht betroffen und ist ohnehin über eine weitere Leitung und W-Lan-Richtfunk für solche Eventualitäten abgesichert, berichtet Sprecher Matthias Ruß.

Die Stadtverwaltung Dinslaken selbst konnte normal arbeiten, weil sie über das Kommunale Rechenzentrum versorgt wird. Nur das W-Lan im Rathaus lief nicht, stellte Stadtsprecher Marcel Sturm nach Feierabend fest, als auf seinem Handy die bis dahin verpassten Nachrichten eintrudelten. Städtische Außenstellen aber – wie etwa Kindergärten – seien ans W-Lan angebunden und wunderten sich über den Ausfall.

Was für die Neutor-Galerie ärgerlich ist, freute manchen Kunden: Weil die Parkhaus-Schranken sich nicht mehr hoben, ließen Mitarbeiter des Einkaufszentrums die Autos zunächst persönlich aus dem Parkhaus. Als sich aber herausstellte, dass die Störung länger andauern würde, wurden die Schranken einfach dauerhaft geöffnet, berichtet Jana Stapelmann vom Center-Management.

Online-Handel – das konnte man an diesem Tag vergessen. Der „Zechen-Shop“ informierte seine Kunden per Facebook über den Ausfall in Dinslaken. In der „Quiltzauberei“ wartete die Inhaberin des Handarbeitsgeschäfts, Ina Magedanz, mit dem einzigen funktionierenden Telefon, einem Handy, zwei Stunden in der Geschäftskundenhotline der Telekom – ohne Ergebnis, obwohl die Telekom-Geschäftskunden laut dem Sprecher je nach Vertrag eine „Garantie haben, dass ihr Netz innerhalb einer bestimmten Frist wieder instand gesetzt wird“.

Die Telekom biete in solchen Fällen eine Kompensation, etwa eine Gutschrift an. „Man wollte uns einreden, wir hätten ein Routerproblem“, ist hingegen Ina Magedanz’ Erfahrung.

Für das Onlinegeschäft sei der Tag ein „wirtschaftlicher Totalausfall“ gewesen: „Wir konnten keine Bestellungen drucken, keine Kunden-E-Mails empfangen oder beantworten. Die Kunden konnten uns nicht anrufen und wir sie nicht.“

Mit dem einen funktionierenden Handy konnte immerhin die Kasse betrieben werden. Denn: „Wir hatten überdurchschnittlich viele Ladenkunden, denen daheim langweilig war und die es daher ins Städtchen zum Bummel zog.“

(aha)