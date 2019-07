Hitze am Donnerstag und Freitag : Bäckereikette Schollin gibt Mitarbeitern Hitzefrei

Die Wärme zwingt zu entschlossenem Handeln: Hitzefrei für Bäckereiverkäufer in Dinslaken. Foto: dpa/Sven Hoppe

Niederrhein Die Bäckereikette Schollin hat am Donnerstag fast sämtliche ihrer Filialen um 15 Uhr geschlossen, am Freitag soll es genau so sein. „Es geht uns ums Wohl unserer Mitarbeiter“, erklärt eine Sprecherin den Schritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es ist uns ein Anliegen, dass es unseren Verkäuferinnen gut geht.“ Wenn es vermeidbar sei, sollten die Kolleginnen und Kollegen nicht so lange in der „brüllenden Hitze“ stehen müssen. „Es ist ja sowieso schon eine enorme Hitze, und dann kommt auch noch die Hitze vom Backofen dazu“, erklärt die Sprecherin. Von der „hitzefrei-Regelung“ ausgenommen sind Filialen, die mit anderen Partnern im Handel kooperieren, etwa an größeren Supermärkten oder Baumärkten. Glücklicherweise seien diese Ladenlokale allerdings meist klimatisiert. Bestimmte Kleidervorschriften – etwa, dass ein Halstuch dazugehört – seien ohnehin schon außer Kraft gesetzt worden. Damit möglichst wenige Kunden an den Nachmittagen vor verschlossener Tür stehen, informierte die Bäckereikette Schollin in den sozialen Netzwerken und mit Aushängen in den Läden über den Schritt. Bei den meisten Kunden stoße die Entscheidung wohl auf Verständnis, heißt es.

(szf)