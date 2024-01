Babys in Dinslaken Diese Vornamen waren 2023 die beliebtesten

894 Kinder wurden 2023 in Dinslaken geboren – 433 Jungen und 416 Mädchen. Das sind laut Statistik des Standesamtes Dinslaken deutlich weniger als in den Jahren zuvor. 2022 kamen demnach in Dinslaken 916 Kinder zur Welt, 2021 waren es 973. Doch mit welchen Vornamen wurden sie von ihren Eltern fürs Leben ausgestattet?