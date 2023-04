Evangelischer Kirchenkreis Dinslaken Wellcome unterstützt frisch gebackene Eltern

So unglaublich der Moment auch ist, wenn man das eigene, neugeborene Kind erstmals in den Armen hält – gerade in den ersten Wochen und Monaten stoßen junge Eltern oft an ihre Belastungsgrenzen. Da kommt das vom Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken unterstützte, neue Angebot gerade recht. Wellcome heißt es kurz und knapp und richtet sich an frisch gebackene Eltern.