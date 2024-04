B8 Richtung Oberhausen 25-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Dinslaken

Eine 60-jährige Frau war auf der Bundesstraße 8 in Richtung Oberhausen unterwegs, als sie vor einer Kreuzung aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Biker zusammenstieß. Der Motorradfahrer kam noch in eine Duisburger Unfallklinik, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, auch sie kam in ein Krankenhaus.