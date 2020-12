Zwischen Voerde und Dinslaken : B8-Brücke wird fertig – Sperrung für letzte Arbeiten

Dinslaken Der Neubau der Brücke der viel befahrenen Bundesstraße 8 zwischen Voerde beziehungsweise Wesel und Dinslaken ist praktisch fertig. Für den Abriss der Behelfsbrücke und die Herstellung des Geh- und Radweges wird die Strecke einseitig geperrt.

Die Neue Brücke der Bundesstraße 8 über den Lohberger Entwässerungskanal ist so gut wie fertig. Im „Endspurt“ gibt es noch mal eine einseitige Sperrung der Strecke. Vom 5. Januar bis zum 26. Februar wird die Strecke in Richtung Dinslaken halbseitig gesperrt, dann gibt es also eine Einbahnstraßenregelung. Der Verkehr aus Richtung Voerde wird in diesen drei Wochen umgeleitet über Rahmstraße und Dinslakener beziehungsweise Voerder Straße. „In der Zeit wird die Behelfsumfahrung, die die steht, zurückgebaut. Inklusive Fundament - alles und komplett“, sagt Gregor Hürter von der zuständigen Landesbehörde Straßen NRW.