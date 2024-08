Brückenbauarbeiten B 8 in Dinslaken wird an drei Wochenenden gesperrt

An den Wochenenden vom 9. bis 11. August, vom 16. bis 18. August sowie vom 23. bis 25. August werden Bauarbeiten an der Brücke über die Weseler Straße (B8) durchgeführt. Die Straße ist daher in diesem Bereich (hinter der Shell-Tankstelle) an den drei Wochenenden jeweils in der Zeit von 22 bis 4.30 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt, wie die Dinslakener Stadtverwaltung mitteilt. Die Sperrungen gelten auch für Fußgänger und Radfahrer. Eine Umleitung wird ausgeschildert.