Stadtteilentwicklung Lohberg AWG setzt sich für Sanierung der Toiletten auf dem Johannesplatz ein

Im Dezember des vergangenen Jahres hatten die Mitglieder des Hauptausschusses die weitere Beratung über den von der Verwaltung vorgeschlagenen Neubau eines Kiosks für geschätzte 510.000 Euro und die Sanierung des Kiosk-Altbaus auf dem Johannesplatz für rund 267.000 Euro (zusammen also 777.000 Euro) in die nächste Beratungsfolge geschoben. Die Verwaltung sollte die Zeit nutzen und sondieren, ob es möglicherweise einen Interessenten gibt, der den neuen Kiosk betreiben will, und auch in der Lage ist, die dafür fällige kostendeckende Pacht in Höhe von 2085 Euro pro Monat aufzubringen. Ob sich ein solcher Betreiber findet, ist nicht gerade sehr wahrscheinlich. In den Altkiosk muss die Kommune sowieso investieren, da er unter Denkmalschutz steht.