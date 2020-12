Frankfurter Straße in Voerde gesperrt : 19-Jährige stirbt nach Autounfall in Voerde

Die Frankfurter Straße wurde drei Stunden lang voll gesperrt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die 19-jährige Beifahrerin, die am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße schwer verletzt wurde, ist am Dienstagabend im Krankenhaus gestorben. Sie saß im Auto einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin, die die Kontrolle über ihr Auto verloren und in den Gegenverkehr gekracht war.

Voerde Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag um kurz nach 16 Uhr auf der Frankfurter Straße im Bereich der Einmündung Friedrichstraße.

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Voerde war in Richtung Dinslaken unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Brückenmauer und prallte anschließend in den Gegenverkehr. Das entgegenkommende Auto krachte gegen die Beifahrertür der 19-Jährigen. Die ebenfalls 19-jährige Beifahrerin erlitt dabei schwerste Verletzungen. Ersthelfern gelang es, die Verletzten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus den Fahrzeugen zu befreien und zu versorgen. Die 19-jährige Beifahrerin wurde in eine Duisburger Klinik gebracht. Dort erlag sie am Abend ihren Verletzungen.