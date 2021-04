Autotuning- und Poserszene : Polizei verhängt nach Pkw-Kontrollen 74 Verwarngelder und schreibt sechs Anzeigen

Die Polizei kontrollierte am Samstagabend in Dinslaken etliche Pkw (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Die Polizei kontrollierte am Samstag in Dinslaken wieder aufgemotzte Wagen.

Die Polizei hat die Autotuning- und Poserszene weiterhin im Blick. Am Samstagabend kontrollierten Beamte an der Gerhard-Malina-Straße und an der Karl-Heinz-Klingen-Straße sowie im weiteren Stadtgebiet szenetypische Fahrzeuge. Ein Pkw konnte mit 98 Stundenkilometern Geschwindigkeit im Stadtgebiet gemessen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Neben diesem Fahrer dürfte zwei weiteren Autofahrern ein Fahrverbot blühen, da sie zu schnell unterwegs gewesen sind. Darüber hinaus waren sechs Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und 74 Verwarngelder das Gesamtergebnis der Polizeikontrollen.