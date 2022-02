Täter flüchtig : Mann beobachtet Autoknacker und ruft die Polizei

Polizei im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Dinslaken In der Nacht lief ein dunkel gekleider Mann auf der Straße hin und her und verhielt sich verdächtig. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass in einen Mercedes eingebrochen worden war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gegen 4 Uhr ein Anwohner der Angelikastraße durch verdächtige Geräusche vor dem Haus aufmerksam. Er konnte einen dunkel gekleideten Mann beobachten, der die Straße auf und ab lief, wie die Polizei berichtet. Der 40-jährige Dinslakener wählte daraufhin den Notruf und teilte seine Beobachtungen der Polizei mit. Diese konnten den dunkel gekleideten Mann zwar nicht mehr auf der Angelikastraße antreffen, stellten aber fest, dass der Unbekannte zuvor vermutlich in den Mercedes des Anrufers eingebrochen war. Die Beamten stellten eine eingeschlagene Seitenscheibe am Auto fest und fanden im Nahbereich Tatbeute aus dem Fahrzeug. Außerdem war die vordere Stoßstange des Mercedes an einer Seite abgerissen. Von dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach ist er etwa 1,90 Meter groß, von schlanker Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, er trug eine grüne Mütze und eine grüne Jacke.

Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon: 02064 622-0.

(RP)