Kommentar „Unsere Woche“ in Dinslaken, Voerde, Hünxe : Autos runter von der Bahnstraßen-Kurve

Die Diskussion um die Bahnstraße als autofreie Zone nimmt Fahrt auf. Foto: HSB-Cartoon/schwarze-blanke

Meinung Die Bahnstraße beziehungsweise „Am Neutor“ am Ende der Fußgängerzone und beim Neutorplatz zu sperren ist so naheliegend - man fragt sich, warum das nicht schon längst passiert ist. Die Diskussion jetzt ist aber Teil einer Entwicklung: Die menschenfreundlichen Bereiche der Innenstadt weiten sich aus. Ein Kommentar.

Die Bahnstraße abschnittsweise autofrei zu machen bietet sich so sehr an, dass es schon verwunderlich ist, dass die Diskussion erst jetzt so richtig in Gang kommt.

Es geht um einen klar umrissenen Bereich in der Dinslakener Innenstadt, der sich als Verlängerung der Flaniermeilen und für die Ausweitung der verkehrsberuhigten Zonen einfach aufdrängt. Die Bahnstraße beziehungsweise die Straße „Am Neutor“ – die beiden gehen ineinander über - führen geradewegs durch das Dreieck von Neutorplatz, dem Beginn der Fußgängerzone Neustraße und der Ecke mit der Gaststätte Maaß.

Niemand „braucht“ diesen Abschnitt, um mit dem Auto irgendwo hin zu kommen. Er verlinkt zwar im Prinzip zwei wichtige Verbindungen, nämlich die Wilhelm-Lantermann-Straße am einen Ende und die Hans-Böckler-Straße am anderen Ende. Aber die denkbaren Umwege, die man in Kauf nehmen muss, um drum herum zu fahren, sind vernachlässigenswert. Je nachdem, von wo man kommt, geht das auch heute schon gar nicht anders.

Es muss gewährleistet sein, dass Lieferverkehr durch darf und Anwohner noch nach Hause kommen. Aber erstens ist das in jeder Fußgängerzone und an jedem Marktplatz der Fall, das dürfte sich also nicht als Problem erweisen. Zweitens ist an speziell dieser Stelle das Netz der Nebenstraßen für die Anlieger günstig. An welchem Punkt genau man die Bahnstraße dann absperrte, wäre lediglich eine zu klärende Detailfrage.

Man müsste sich nicht mal Sorgen über gehemmte Kundenströme machen, weil Autos nicht mehr direkt vor die Tür irgendwelcher Läden rollen dürften. Das dürfen sie nämlich jetzt schon nicht, beziehungsweise, so gut wie nicht. Dafür ist der Standort umzingelt von reichlich Parkmöglichkeiten: die Am Neutor gegenüber dem Kino, im Parkhaus der Neutorgalerie, am Rutenwallweg und Am Rutenwall.

Wenn man sich diesen innerstädtischen Bereich so anschaut, dann sieht die Bahnstraße aus wie eine Planungs-Sünde aus einer Zeit, als man alles dem Autoverkehr untergeordnet hat. Eine breite Straße, die ausgerechnet die schönen Ecken der Stadt durchschneidet.

Tatsächlich wird umgekehrt ein Schuh daraus: Dass sie heute deplatziert wirkt, zeugt von einer erfreulichen Entwicklung. Früher waren das keine so schönen Ecken. Der Neutorplatz war ein huppeliger Parkplatz vor Karstadt beziehungsweise Hertie. Die Fußgängerzone war mit dem Ende der Neustraße vorbei, da war Schluss mit lustig. Die „menschenfreundlichen“ Teile der Stadt mit Freizeitwert haben sich ausgeweitet. Fürs Verweilen, Draußen-Sitzen, im Freien essen, Veranstaltungen.

Sie haben den Neutorplatz geschluckt, die hässliche Rutenwall-Ecke durchgekaut und als lauschigen Spielplatz wieder ausgespuckt. Diese graue Straßenkurve können sie sich jetzt zum Nachtisch einverleiben.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.