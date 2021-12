Unfall ging glimpflich aus : Autofahrerin prallt in Voerde gegen Baum

Voerde Warum die 24-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

An einem Baum endete für eine Frau aus Voerde am Mittwochmorgen eine Autofahrt. Die 24-Jährige war gegen 9.15 Uhr in Voerde auf der Friedrichsfelder Straße in Richtung Hammweg unterwegs. Kurz hinter der dortigen Querungshilfe für Fußgänger – zwischen den Einmündungsbereichen der Straße Hövelmannskath und der Grünstraße – kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.