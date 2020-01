Autos wurden abgeschleppt : Auffahrunfall: Zwei Frauen und ein Kind verletzt

Im Krankenhaus endete für eine Autofahrerin aus Dinslaken (64) eine Fahrt in Bochum.

Schwere Verletzungen erlitt eine 64-jährige Autofahrerin aus Dinslaken bei einem Verkehrsunfall in Bochum. Eine 47 Jahre Pkw-Fahrerin aus Bochum und ein achtjähriger Junge wurden leicht verletzt. Die Dinslakener war an einer Straßeneinmündung auf den vor ihr fahrenden Wagen der Bochumerin aufgefahren. Die 47-jährige hatte ihr Fahrzeug abgebremst, um abzubiegen. Rettungswagen brachten all drei Verletzten ins Krankenhaus. Die jüngere Frau sowie das Kind konnten nach ambulanter Behandlung das Hospital verlassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.