Zu einem Verkehrsunfall musste die Polizei am Dienstag auf der Weseler Straße ausrücken. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken Eine 43 Jahre alte Frau aus Dinslaken verliert auf der B 8 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallt gegen einen Zaun.

Schwere Verletzungen erlitt eine 43-jährige Autofahrerin aus Dinslaken am Dienstag gegen 7.15 Uhr auf der Weseler Straße. Sie war in Richtung Voerde unterwegs. In Höhe eines Gartencenters kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun des Gartencenters. Nach Angaben der Polizei brachte ein Rettungswagen die Verletzte ins Krankenhaus.