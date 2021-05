Mann flüchtet mit „frisiertem“ E-Bike : Autofahrer nehmen in Dinslaken rabiaten Radfahrer in die Zange

Autofahrer nehmen in Dinslaken rabiaten Radfahrer in die Zange

Dinslaken Mit einem Elektromotor Marke Eigenbau hat ein 48 Jahre alter Dinslakener sein Fahrrad „frisiert“. Spitzengeschiwndigkeit: 40 Kilometer pro Stunde. Doch das brachte ihm jetzt eine wilde Verfolgungsjagd und jede Menge Ärger ein.

Eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd lieferten sich am Mittwoch zwei Autofahrer mit einem Radfahrer in Oberlohberg. Was die Sache für die Autofahrer schwierig machte: Der Radfahrer aus Dinslaken hatte sein Bike „frisiert“. Ausgestattet mit einem Elektromotor, Marke Selbstbausatz, schaffte sein Flitzer locker 40 Kilometer pro Stunde. Damit war der Tüftler laut Polizei gegen 12.55 Uhr auf dem rechten Radweg der Franzosenstraße in Richtung Dickerstraße unterwegs.