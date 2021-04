Schwerer Unfall in Friedrichsfeld : Autofahrer prallt gegen Baum

Voerde Alkoholisiert war der 38-jährige Autofahrer aus Voerde, der am Donnerstag in Friedrichsfeld erst gegen einen Baum und dann gegen eine Hauswand krachte.

Im Krankenhaus endete am Donnerstagabend die Fahrt eines 38-jährigen Autofahrers aus Voerde. Der Mann war gegen 19.45 Uhr in Friedrichsfeld auf der Poststraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße unterwegs. Kurz hinter der Bahnunterführung verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto. Der 38-Jährige kam nach rechts von der Straße ab, prallte frontal gegen einen Baum und anschließend mit dem Heck gegen eine Hauswand.