Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren 47-jähriger Autofahrer filmt Polizisten und leistet auch noch Widerstand

Kradfahrer der Voerder Polizei stellten am Donnerstag gegen 14.15 Uhr fest, dass ein 47-jähriger Autofahrer nicht angeschnallt in seinem Wagen unterwegs war. Darüber hinaus vermuteten die Beamten, dass er unter Alkoholeinfluss stand oder Betäubungsmittel genommen haben könnte. Der Autofahrer, bei dem sich später herausstellte, dass er ohne festen Wohnsitz ist, ignorierte zunächst sämtliche Anhaltesignale der Kradfahrer. Diese folgten ihm von der Wilhelm-Lantermann-Straße bis zu einem Parkplatz am Alnwicker Ring, wo er dann seinen Wagen anhielt, wie die Polizei mitteilt.