70-Jähriger stürzt : Autofahrer fährt nach Unfall mit Pedelec-Fahrer weiter

Dinslaken Unfall ereignete sich auf der Sterkrader Straße.

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der nach einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer einfach weitergefahren ist. Am Sonntagmorgen befuhr ein 70-jähriger Duisburger mit seinem Pedelec die Sterkrader Straße in Fahrtrichtung Oberhausener Straße. In Höhe der Krengelstraße musste der Mann stark bremsen und kam zu Fall, als ein Auto aus der Straße herauskam und nach links auf die Sterkrader Straße abbog, wie die Polizei mitteilt. Ein Zeuge fuhr daraufhin dem Auto hinterher, notierte das Kennzeichen und übergab den Zettel an das Unfallopfer. Dieser Mann, er war mit einem roten Auto unterwegs, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.