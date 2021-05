B8 über zwei Stunden gesperrt : Autofahrer aus Voerde (69) stirbt nach Verkehrsunfall

Voerde Tödlich endete für einen 69 Jahre alten Autofahrer am Morgen ein Unfall auf der Hindenburgstraße. Er prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 11.15 Uhr auf der Hindenburgstraße (B 8) zwischen Bahnhofstraße und Schwanenstraße ereignet.

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Voerde befuhr die B 8 in Richtung Dinslaken und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto und schleuderte in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, in dem er später verstarb.