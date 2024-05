Polizei setzte Hubschrauber ein 33-jähriger Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 33 Jahre alter Mann aus Voerde befuhr am Sonntag, 12. Mai, gegen 1.10 Uhr mit seinem Pkw die Gahlener Straße aus Richtung Hünxe kommend in Fahrtrichtung Schermbeck. Im Kurvenbereich vor der Wesel-Dattel-Kanalbrücke kam der Wagen des Mannes aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 33-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zu einem überörtlichen Krankenhaus gebracht. Um auszuschließen, dass sich weitere verletzte Personen außerhalb des Pkw befinden, wurde die Unfallstelle mit Unterstützung eines Hubschraubers der Polizei mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Es wurden keine weiteren verletzten Menschen aufgefunden. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Team der Polizei Dortmund unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Gahlener Straße für elf Stunden gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.