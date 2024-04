Sperrungen auf der A3 über Monate Mega-Baustelle zwischen Hünxe und Emmerich

Da kommt was auf die Autofahrer zu: Die Autobahn GmbH wird bis September 2024 auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Emmerich und Hünxe die Fahrbahndecke erneuern. Die laut einer Pressemitteilung „größte Deckenerneuerungs-Maßnahme auf Deutschlands Autobahnen in diesem Jahr“ umfasst die Erneuerung der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht in beiden Fahrtrichtungen.