Fahrbahn wird erneuert : A 59 zwischen Dinslaken-West und Walsum eine Woche lang gesperrt

Dinslaken/Walsum Und noch ein Verkehrshindernis auf der A 59. Diesmal betrifft es Autofahrer, die von Dinslaken in Richtung Düsseldorf wollen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Autofahrer, die von Dinslaken aus über die Autobahn 59 in Richtung Düsseldorf wollen, müssen sich in der kommenden Woche auf weitere Behinderungen einstellen. Die A 59 wird von Sonntag, 11. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 19. Juli, 5 Uhr zwischen den Anschlüssen Dinslaken-West und Duisburg-Walsum in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Dies teilte am Mittwoch die Autobahn GmbH Rheinland mit. In dieser Zeit wird die Fahrbahndecke saniert. Während der Arbeiten ist die Anschlussstelle Dinslaken-Hiesfeld in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Umleitungen sind mit dem roten Punkt beschildert.