Gegen Laternenmast gefahren Auto überschlägt sich auf der Voerder Straße

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde, ereignete sich Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Voerder Straße. Dort überschlug sich das Fahrzeug einer 26-jährigen Frau aus Duisburg, nachdem der Wagen mit einem Laternenmast kollidiert war. Die Duisburgerin verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilt. Ein Rettungswagen brachte die Frau zu einem nahe gelegenen Krankenhaus. Ihr Pkw wurde abgeschleppt. Die Stadtwerke Dinslaken übernahmen die Sicherung des beschädigten Laternenmastes. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Voerder Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hinweise zu dem Verkehrsunfall an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220.