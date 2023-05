Unfall in Dinslaken Auto fährt gegen Schaufenster einer Bäckerei

Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Dinslakenerin vorgehabt, das Auto in einer Parkbucht vor dem Geschäft zu parken. Zeugen, die sich zu dem Zeitpunkt in der Bäckerei befanden, leisteten erste Hilfe, nachdem sie den Knall gehört hatten. Ein Rettungswagen brachte die 63-Jährige anschließend in ein Krankenhaus. Ein Schreiner übernahm die Notsicherung der Glasscheibe.