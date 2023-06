Ungelöster Fall in Hünxe Versenktes Auto – Ermittler fischen im Trüben

Montag, 3. April 2023: Aus dem Wasser des Wesel-Datteln-Kanals wird ein Auto geborgen, das am Samstag zuvor in Hünxe als gestohlen gemeldet worden war. Taucher der Feuerwehr Duisburg hatten den Kanal bereits am Sonntag abgesucht, nachdem Angler auf Reifenspuren aufmerksam geworden waren, die Richtung Kanal führten. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Doch bis zum Einbruch der Dunkelheit blieb die Suche ergebnislos.