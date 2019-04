Hauströdel : Ciao, Isolabella: Alles muss raus

Theresia Buschheuer (v.l.) ist fündig geworden beim Hauströdelmarkt von Annette und Mino Liguori: Die beiden letzteren nehmen in dieser Woche Abschied von ihrem Restaurant Isolabella am Bahnhofsplatz. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Dinslaken Das italienische Restaurant am Bahnhof hat seinen Betrieb eingestellt. Der Ausverkauf hat begonnen. Kunden nutzen die Möglichkeit, Erinnerungsstücke zu erwerben.

Der „Hauströdelmarkt“, den Mino und Annette Liguori in dieser Woche veranstalten, nachdem sie ihr Restaurant Isolabella am Bahnhofsplatz vergangenen Freitag nach 36 Jahren endgültig geschlossen haben, ist nicht bloß der Ausverkauf von Geschirr, Gläsern & Dekoration. Es ist auch ihre Möglichkeit Abschied von der treuen Kundschaft zu nehmen – in Ruhe. Ohne, dass die Küche – zumindest sprichwörtlich – brennt.

Ausverkauf Noch bis Freitag findet der Hauströdelmarkt beim Restaurant „Isolabella“ am Bahnhofsplatz 2 jeweils von 14 bis 19 Uhr statt. Interessierte können hier Geschirr, Besteck, Gläser, Deko, Küchenartikel &Co. erwerben.

Wobei das mit der Ruhe wenige Minuten nach Beginn des Trödels um 14 Uhr nicht ganz so klappt: Schon im Eingangsbereich des Lokals staut es sich. Viele Besucher sind Bekannte, die sich Erinnerungsstücke und Haushaltsutensilien sichern wollen – andere wiederum sind nur des Ausverkaufs wegen da. Schon am Vormittag hätten erste Interessierte an die Scheiben des Lokals geklopft, der Andrang sei also gut. „Es soll oder muss schließlich alles weg. Und dann lieber so, als wenn wir es nachher wegschmeißen müssen.“