Bildung im Großformat Die Geschichte der Menschheit auf dem Schulwandbild

Die Ausstellung will auch vermitteln, dass Schulwandbilder keine neutralen Lehrmittel sind, sondern gebunden an ihre Zeit und an deren gesellschaftliche Werte und Normen. Deshalb kommt dem heutigen Betrachter so manche Darstellung befremdlich vor, etwa die Propagierung von Steinkohle und Atomkraft als Energiequellen der Zukunft. Und auch manche Darstellung historischer Ereignisse steht heutzutage in der Kritik. Denn beispielsweise die „Geschichte der Menschheit“ umfasst nur die westliche Menschheit.