Ausstellung Wem gehört die Welt? – Schüler geben Antworten

Die Ausstellung selbst war um eine aufblasbare Weltkugel herum angelegt. Um diese leicht verletzbare Kugel rankte sich eine Lichterkette mit Stacheldraht. An fünf Stationen konnten die Besucher, begleitet von Musik und einer Präsentation, auf die Suche nach der Antwort auf die eingangs gestellte Frage gehen. Die Ausstellung konnte dabei jeder in seinem Tempo und nach eigenem Interesse durchlaufen. An den Stationen gab es Informationen, Darstellungen und Kunstinstallationen. Letztere waren dabei von hoher Symbolkraft geprägt. An einem gedeckten Tisch lagen auf den Tellern der Profiteure des Ukraine-Krieges große Kuchenstücke, andere blieben leer. Diktatoren hingen an Kleiderbügeln. Andernorts waren Kuscheltiere mit Stacheldraht umwickelt. Ein Einkaufswagen mit dem Wocheneinkauf eines Sozialhilfeempfängers stand neben einer Liste der zehn reichsten Menschen der Welt.