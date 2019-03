Appetit auf Revierkunst: Galerie 399 bietet mit „Pott“-Art eine Tüte Gemischtes

Dinslaken Der Künstler Michael Wienand zeigt in Lohberg den Alltag im Ruhrgebiet in bunten 3D-Bildern.

Häuser, Straßen, Stadtleben. Bunt, fröhlich und in 3D in den Rahmen gebracht. Das ist der „Big Apple“ New York, das ist die Pop Art von James Rizzi und Co. Oder etwa nicht? In der Galerie 399 kann man seit Freitag in eben solche bunten 3D-Welten eintauchen, um dabei ganz viel aus der Nachbarschaft oder der eigenen Erinnerung zu entdecken. Der Dortmunder Michael Wienand zeigt das Ruhrgebiet als dreidimensionalen Lebens-Raum, das Büdchen als immer wiederkehrendes Thema gleichsam gespiegelt in Wimmelbildern, in denen die Tüte Gemischtes in allen Farben und Formen die Phantasie anregt und Appetit auf den ganzen Pott macht. „Freunde“ heißt die Ansicht eines gedeckten Tisches von oben, von dessen Platte die Teller, Pizzastücke und Gläser förmlich dem Betrachter entgegenwachsen, „Spülen?“ der Blick auf ein Altbau-Spülbecken, in dem sich die Reste einer eben solchen Party mit Freunden stapeln – man möchte nicht wissen, seit wann.