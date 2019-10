Polizei ermittelt : Außenwand des Otto-Hahn-Gymnasiums bemalt und beschmiert

Dinslaken Täter benutzten vermutlich einen schwarzen Edding.

Bislang noch Unbekannte suchten in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, das Otto-Hahn-Gymnasium an der Hagenstraße heim. Sie bemalten eine Außenwand des Schulgebäudes mit einem eingekreisten "A" und dem Schriftzug "Dope", mit einem Mülleimer mit den Buchstaben "IC", einer Streubox mit dem Schriftzug "numb" sowie mit einer Tischtennisplatte, wie die Polizei mitteilt. Dazu benutzten die Täter vermutlich einen schwarzen Edding. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.