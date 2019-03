Stadtquartiere entwickeln: Wie Voerder in der Zukunft wohnen

Voerde Die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt beschäftigte sich in ihrer jüngsten Sitzung vor allem mit Fragen des zukünftigen Wohnungsbaus im Gebiet der Kommune. Auch das Steag-Gelände war im Gespräch.

In Voerde gebe es, trotz Bevölkerungsrückgang, eine starke Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen und günstigen Immobilien. „Der Bedarf für altersgerechte Wohnungen wird in den kommenden Jahren stark zunehmen“, erklärte sie mit Bezug auf die Entwicklung der Altersstruktur in der Stadt.

Zustimmung gab es von den Fraktionen auch zur Stellungnahme der Stadt Voerde zur Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr. Hier fordert die Stadt mehr Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe. „Der bisherige Plan sieht für Voerde bei den Gewerbeflächen quasi nichts Neues vor und das ist so nicht hinnehmbar“, erklärte Manfred Müser, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung für Bauordnung und Stadtentwicklung, zu diesem Thema. Eine kleine Diskussion gab es hier zum Standort des Steag-Kraftwerks. „Da haben viele sicher etwas anderes im Kopf, als ausschließlich die Ansiedlung von Industrieunternehmen“, sagte Ingo Hülser dazu. Hier merkte Voerdes erster Beigeordneter Wilfried Limke an, dass von den Menschen in Voerde mitbestimmt werden soll, was am Ende genau mit der Fläche geschieht.