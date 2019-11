Kontrahenten widersprechen einander : Angefahren und geschlagen? Polizei sucht Zeugen nach Streit

Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken Die Polizei sucht Zeugen eines Streits in der Öffentlichkeit: Was ist wirklich passiert am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr in Höhe Imbisses „Hähnchen Willi“ an der Wilhelm-Lantermann-Straße?

Kam es zu einem Unfall und zu anschließenden Handgreiflichkeiten?

„Das Verkehrskommissariat in Dinslaken braucht dringend die Zeugen, die gestern den Vorfall beobachtet haben, um überhaupt klären zu können, was passiert ist“, teilt die Polizei mit.

Nach Schilderung der beiden Beteiligten hat sich folgender Sachverhalt ereignet: Ein 45-jähriger Dinslakener war in seinem Auto auf der Wilhelm-Lantermann-Straße in Richtung Bundesstraße 8 unterwegs. Zeitgleich überquerte ein 31-jähriger Dinslakener zu Fuß den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Wielandstraße.

Nach Angaben des Fußgängers wurde er auf dem Überweg von dem Auto erfasst und am Bein verletzt. Der Fahrer habe an der Bahnstraße angehalten, und dort sei es zu einem Streitgespräch gekommen. Dabei habe ihn der Autofahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei er weggefahren. Der 31-jährige rief die Polizei.

Auf der Polizeiwache Dinslaken meldete sich später seinerseits der Autofahrer und erzählte eine ganz andere Geschichte: Er bestritt sowohl, dass er den Fußgänger angefahren habe, als auch, dass er ihn geschlagen habe. In Wahrheit habe habe er vor dem Überweg angehalten, um den Fußgänger über die Straße zu lassen. Dieser habe, als er an seinem Wagen vorbei ging, mit der Hand auf die Motorhaube geschlagen. Deshalb habe er auf der Bahnstraße angehalten, um den Jüngeren zur Rede zu stellen. Im anschließenden Streit habe ihn der Fußgänger beleidigt und beschimpft. Außerdem sei der Mann auch noch bedrohlich auf ihn zugegangen, sodass er sich entschlossen habe, wegzufahren und die Polizei zu informieren, bevor der Streit eskalieren würde.

„Wir wissen gar nicht, was wahr ist an den Geschichten“, sagt Polizeisprecherin Andrea Margraf. Der 31-Jährige, der angab, dass er verletzt worden sei, habe wohl gehumpelt. Spuren eines Faustschlags in seinen Gesicht hätten die Beamten zunächst noch nicht gesehen, aber das heißt nicht, dass es keinen gab. Auch an dem Auto des 45-Jährigen gab es keine Spuren, die einem Schlag auf die Motorhaube zuzuordnen wären, aber auch das heißt nicht, dass keiner stattgefunden hat. Für beide Schilderungen gilt: „Das kann sich so abgespielt haben, es kann aber auch ganz anders gewesen sein.“ Deshalb sei man dringend darauf angewiesen, dass sich Zeugen melden. So soll es eine Frau geben, die das Autokennzeichen des 45-Jährigen notiert hat, und es war die Rede von mindestens einem weiteren Beobachter, der alles angesehen haben soll. Als die Polizei kam, waren beide allerdings verschwunden. „Wenn sich da tatsächlich so eine Auseinandersetzung abgespielt hat, dann haben das Leute mitgekriegt“, sagt Andrea Margraf.

Wer immer etwas davon mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter Telefon 02064 622-0, zu melden.

(RP)