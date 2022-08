Azubi-Tipp : So funktioniert es mit der Bewerbung

Sophia Azrak aus Wesel, 20 Jahre, macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Sie berichtet, warum es wichtig ist, sich die Stellenausschreibung und die Homepage der Firma genau anzuschauen.

„Du möchtest deine Bewerbungsunterlagen abschicken? Dann solltest Du Dich darüber informieren, über welchen Weg die Firma die geforderten Bewerbungsunterlagen erhalten möchte. Dies erfährst Du in der Regel in der Stellenausschreibung oder auf der Firmenhomepage. Manche Unternehmen wollen die Bewerbung online über ein Bewerbungsportal auf ihrer Homepage erhalten. Andere Unternehmen wiederum wollen sie per Post oder per Mail zugesendet bekommen. In einigen Unternehmen ist sogar eine persönliche Abgabe möglich. Wenn Du die Unterlagen richtig auf den Weg bringst, wirkst Du informiert und organisiert, sodass ein erster guter Eindruck entsteht. Darüber hinaus kannst Du sicher sein, dass die Bewerbung an der richtigen Stelle ankommt. Viel Erfolg!“