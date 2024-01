Betreuungsplätze für den Nachwuchs Kommunen investieren Millionen in den Ausbau der Kindertagesstätten

Einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu haben, bedeutet nicht, dass Eltern auch tatsächlich einen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen. Genau das erlebten im vergangenen Jahr viele Erziehungsberechtigte, die ihren Nachwuchs in einem Kindergarten in Dinslaken angemeldet hatten. Denn die Anzahl der Anmeldungen überstieg bei Weitem die der vorhandenen Betreuungsplätze. Als Folge waren zu Beginn des neuen Kindergartenjahres Anfang August 2023 genau 158 Jungen und Mädchen noch unversorgt, davon 84 Kinder über drei Jahren und 78 unter drei Jahren. Damals gab es für U3-Kinder gar keine freien Plätze mehr im Dinslakener Stadtgebiet, für Ü3-Kinder noch vier, die belegt werden konnten. Wie sieht die aktuelle Kindergartensituation in Voerde, Hünxe und Dinslaken aus?