Vollsperrung ab Montag : Dinslakener Straße in Voerde: Letzter Bauabschnitt beginnt

Gute Nachricht für Anwohner und Pendler: Der Ausbau der Dinslakener Straße in Voerde geht in die Schlussphase.

Zeitgleich wird mit dem Umbau der südlichen Hälfte des Knotenpunktes Dinslakener Straße / Steinstraße zum Kreisverkehr begonnen. Die Verkehrsführung in diesem Knotenpunkt erfolgt dann mit einer Baustellensignalanlage. Geplant ist, die Arbeiten in beiden Abschnitten bereits im September fertig zu stellen. Somit soll die Dinslakener Straße nach 14 Monaten Sperrung wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben werden. Für die durch den Umbau direkt betroffenen Anlieger aber auch für Anwohner aus dem umliegenden Straßennetz bedeute dies eine wesentliche Zeitersparnis für Fahrten nach Voerde oder Möllen und weiter in Richtung Dinslaken und Duisburg, so der Kreis.