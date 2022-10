Einkaufen in Dinslaken : Das ist der neue Markt „Mein Real“

Manfred Friol, Geschäftsleiter des Dinslakener „Mein Real“-Marktes in der Obst- und Gemüseabteilteilung. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Nach dem Eigentümerwechsel erfolgte am Montag die offizielle Umbenennung des angestammten Real-Marktes an der Thyssenstraße in Dinslaken. Das Geschäftskonzept setzt auf Vielfalt, Regionalität und Nähe zu den Kunden.