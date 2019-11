Eine Fläche für die Erholung : Kein Freizeitpark auf dem Freibadgelände

Dinslaken Areal in Hiesfeld könnte zur wohnortnahen und natürlich gestalteten Erholungsfläche entwickelt werden.

In Hiesfeld sind „die Errichtung eines kommerziellen Freizeitparks sowie eine intensive bauliche Nutzung des Freibadareals aufgrund verschiedener Restriktionen nicht möglich“. Zu dieser Feststellung kommt die Dinslakener Verwaltung, nachdem sie geprüft hat, ob der Freibadstandort zu einem „Freizeitpark Hiesfeld“ entwickelt werden kann. Wie die Verwaltung in einer Vorlage darlegt, „besteht jedoch die Chance, die Fläche zu einer wohnortnahen und natürlich gestalteten Erholungsfläche zu entwickeln“. Um verlässliche Aussagen treffen zu können, welche Nutzungen auf dem Gelände grundsätzlich möglich sind und für welche Freizeitaktivitäten in Dinslaken ein Bedarf besteht, sollen die Grundlagen und das Potenzial der Fläche ermittelt werden.

Für die Grundlagen- und Potenzialermittlung sollen unter anderem die Themenfelder Planungsrecht, Natur-, Hochwasser- und Landschaftsschutz, Emissionen, Verkehr und Infrastruktur untersucht werden. Die Verwaltung plädiert für die Abgrenzung des Untersuchungsraumes, da das Freibadgelände aufgrund seiner Lage und der Verflechtungen im Raum nicht isoliert betrachtet werden könne. Daher seien bei einer Flächenentwicklung die Lage an Rotbach und Rotbachsee, die Nähe zu Wassermühle und Haus Hiesfeld, die ansässigen Vereine (Freibadverein, BSV Hiesfeld, TV Jahn, Reit- und Fahrverein) zu berücksichtigen. Wegen des großen öffentlichen Interesses an dieser Thematik seien bei der Grundlagen- und Potenzialermittlung die Öffentlichkeit und die relevanten Akteure einzubeziehen. Die neue Untersuchung, so die Verwaltung, soll den Ratsbeschluss „zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und des Freizeitwertes im Bereich des Freibades in Hiesfeld“ berücksichtigen.