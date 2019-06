Polizei sucht Zeugen : Aula des Gymnasiums mit Sprüchen besprüht

Voerde Die Täter kamen in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag und besprühten die Verkleidung der Aula.

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Mittwoch, 22.15 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, auf das Flachdach des Gymnasiums an der Straße Am Hallenbad. Sie besprühten dort die Verkleidung der Aula mit silberfarbenen Sprüchen und Buchstaben, wie die Polizei mitteilt. Zu erkennen war unter anderem: „Der Mensch ist mehr wert als sein Mehrwert“ und „161CRW“. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 96380.