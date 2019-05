Unsere Woche : Die Baustelle vor der Tür – da hilft nur Zweckoptimismus

Foto: Zehrfeld

Meinung Schön ist das gerade nicht an der Augustastraße in Dinslaken. Sie wird umfassend erneuert und umgestaltet, eine große, langgezogene Baustelle ist eingerichtet.

Umso bewundernswerter ist die Entschlossenheit der Anlieger, es sich in der Misere so gut einzurichten wie irgend möglich. Sie haben sozusagen eine Mission: Wenn die Lage schon nicht zu ändern ist, dann können sie wenigstens beweisen, dass man eine Durststrecke mit etwas Trotz leichter bewältigt als mit Jammern.

Das gilt auch für die Anwohner, die jetzt laute, staubige, nervige Arbeiten vor der Tür haben. Noch viel härter aber trifft es die ansässigen Geschäftsleute. Denn es lässt sich nicht schönreden: So eine Baustelle wirkt abschreckend auf die Kunden. Wer sich nicht gut auskennt, begreift angesichts der Fülle von Absperrungen, Schildern und Baufahrzeugen womöglich gar nicht, wo er langkommt und wo nicht. Und auch für Ortskundige wird das Hin- oder Wegkommen durch die Einbahnstraßenregelung umständlich. Das kann je nach Tagesform auch treue Stammgäste schon mal abhalten. Zufällige Laufkundschaft reduziert sich zwangsläufig: Unmotiviert vorbeikommen oder „gerade in der Gegend sein“ kann man ja nur noch aus westlicher in östlicher Richtung.

Ungeachtet all dessen verkünden einige Händler, dass es sicher nicht so schlimm wird, dass sich nach einer Gewöhnungsphase bestimmt alles einpendelt. Und außerdem planen die Geschäftsleute ein Baustellenfest: Party zwischen Absperrbaken, Treffpunkt Baugrube.

Sie haben Recht damit. Die Planer und die Unternehmen haben aus den Erfahrungen an der Bahnstraße gelernt, die im Jahr 2017 fertig wurde. Auch da gab es in der Zeit der groß angelegten Arbeiten extra Baustellen-Angebote und laufende Information, auch da gab es wie jetzt an der Augustastraße einen festen Ansprechpartner vor Ort, der sich auskannte. Das war damals gut und ist es auch jetzt.

Die Erfahrung lehrt natürlich auch: Egal, wie frohgemut man an die Sache herangeht, eine Baustelle vor der Tür ist schlecht fürs Geschäft. An der Bahnstraße waren Standorte zwischendurch schwer zugänglich, ausgerechnet in der Vorweihnachtssaison. Mal hielten Pflasterarbeiten die Passanten fern, plötzlich waren Parkmöglichkeiten weg, ständig musste man zwischen den Auslagen Staub wischen. Der Frost sorgte auch noch für Verzögerungen. Aber: Irgendwann war’s vorbei, und die Straße war schön. So wird auch die Augustastraße im Jahr 2020 erheblich attraktiver und moderner aussehen als heute. Städtebaulich ist das ein großer Gewinn im Vergleich zu heute. Vielleicht wird es sogar dazu beitragen, dass Kunden in Zukunft umso lieber kommen.

Wer den gebeutelten Unternehmen bis dahin helfen will, muss einfach nur weiter Geld bei ihnen ausgeben. Für die Händler selbst hingegen gilt: Zweckoptimismus ist besser als zweckloses Klagen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.