Sperrungen längst aufgehoben: Beschilderung sorgt für Irritation

Die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt: Auf der Beschilderung werden die Augustastraße als gesperrt ausgewiesen und eine Umleitung empfohlen. Foto: Hienz Schild/Heinz Schild

Dinslaken In der Woche vor den Weihnachtsfeiertagen wurden die Sperrungen auf der Augustastraße aufgehoben. Doch die Beschilderung in der Umgebung weist immer noch eine wegen Bauarbeiten gesperrte Straße aus.

Für die Anlieger der Augustastraße und die dort ansässigen Geschäftsleute war es wirklich eine gute Nachricht, als sie vor den Weihnachtsfeiertagen erfuhren, dass die Sperrungen auf ihrer Straße endlich aufgehoben werden können. Dies war möglich, weil die Straßenbauarbeiten auf der Augustastraße im Bereich zwischen der Industriestraße und Zum Fischerbusch beendet werden konnten. Die Autofahrer hatten dann auf der Augustastraße wieder in beide Richtungen freie Fahrt. Allerdings sorgt die bestehende Beschilderung auf den Straßen, die zur Augustastraße führen, weiterhin für Irritation bei etlichen Verkehrsteilnehmern, denn danach gelten die Einschränkungen auch weiterhin, ist die freie Durchfahrt wegen Bauarbeiten nicht gegeben. Eine Umleitung (U 3) ist weiterhin ausgeschildert.

Wer beispielsweise auf der Hünxer Straße aus Richtung Hünxe in Fahrtrichtung Dinslakener Innenstadt unterwegs ist, die Rettungswache und den Kreisverkehr passiert hat, der sieht am rechten Straßenrand ein großes, extra dort aufgestelltes Schild stehen, das empfiehlt, der U 3 zu folgen, da die Durchfahrt der Augustastraße wegen Bauarbeiten nicht möglich ist. Nur wenige Meter weiter kann dann nach rechts in die Augustastraße abgebogen werden. Man hat freie Fahrt bis zur B 8.