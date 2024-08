Polizei ermittelte Verdächtige Beobachtungen stellen sich als harmlos heraus

Durch das Medien-Monitoring der Polizei fiel auf, dass in Facebook-Gruppen eine Meldung über einen Fall von verdächtigem Ansprechen eines Kindes die Runde machte. Der Ursprungspost wurde schnell zigfach geteilt und versetzte Menschen in Angst. Ursprünglich hieß es, so die Polizei, dass am Montag ein Kind vor einem Einkaufsmarkt von einem fremden Mann angesprochen worden sei. Der Mann habe dem Kind ein Stofftier geschenkt und dem Kind gesagt, dass er noch mehr Plüschtiere zu Hause hätte.