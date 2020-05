Auswahl vor Ort durch kommunale Beauftragte : Flüchtlingskinder: Rat soll Kriterien festlegen

Dinslaken Antrag von Limit-Ratsherr Mirko Perkovic zur Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen. Darin regt er an, dass der Rat einen verbindlichen Kriterienkatalog für die Auswahl der zusätzlich aufzunehmenden unbegleiteten Kinder und Jugendlichen festlegt.

Dies hält Perkovic für notwendig, damit sichergestellt wird, dass die geplante zusätzlich Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen entsprechend der Intention der Beschlussvorlage für den Rat erfolgt. In seiner Begründung verweist der Limit-Ratsherr darauf, dass kürzlich 47 junge Menschen in Deutschland aus griechischen Flüchtlingslagern ankamen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, Flüchtlingskinder einreisen zu lassen, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind, die meisten davon sollten Mädchen sei. Doch von den 47 in Hannover eingetroffenen Migranten seien nur vier Mädchen gewesen, viele der Jungen älter als 14 Jahre. Auch bezieht sich Perkovic auf öffentlich geäußerte Kritik an der Auswahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Männer, die nach Deutschland geholt wurden.

„Solche Botschaften sind nicht nur irritierend, sondern Dynamit in den Händen der Rechten in unserem Land, sie dürfen sich keinesfalls in Bezug auf die zusätzlich aufzunehmenden Kinder und Jugendlichen in Dinslaken wiederholen“, argumentiert Perkovic. Um dies zu vermeiden, soll die Stadt Dinslaken, die über ausreichend in der Flüchtlings- und Migrantenarbeit erfahrene Personen verfügt, diese einsetzten, um vor Ort die Auswahl der Aufzunehmenden zu treffen. „Um eine gut gemeinte Sache nicht in ihr Gegenteil zu verkehren, darf die Stadt Dinslaken die Sache nicht nur auf den Weg bringen, sondern muss sie dann auch selbst in der Hand behalten“, schreibt Mirko Perkovic in seiner Antragsbegründung. Zudem appelliert er, dass Angelegenheiten wie diese nur vom Rat entschieden werden und nicht per Dringlichkeitsbeschluss vom Bürgermeister und einem weiteren Ratsmitglied.