Auf dem ehemaligen Zechengelände in Lohberg

Die Pflegeschule nimmt Gestalt an

Dinslaken Der Caritasverband hat jetzt das alte Verwaltungsgebäude der Zeche Lohberg gekauft. Wenn alles wie geplant läuft, sollen hier im Oktober des nächsten Jahres die ersten Pflegeschüler einziehen.

Seit mehr als zwei Jahren arbeiten die Caritas und das Sankt-Vinzenz-Hospital an dem Projekt. Gemeinsam wollen sie eine Pflegeschule und ein Altenpflegeseminar betreiben. Jetzt ist das Vorhaben einen großen Schritt vorangekommen. Seit Montagabend ist der Kaufvertrag mit der RAG Montan-Immobiliengeselschaft als Eigentümer des alten Zechengeländes unter Dach und Dach, wie Caritasdirektor Michael van Meerbeck am Dienstag auf Nachfrage bestätigte. Auch die Verhandlungen über den Kooperationsvertrag mit dem Vinzenz-Hospirtal seien in der Endphase, die notwendigen Bauanträge gestellt. Die Abstimmungen mit den Fachämtern der Dinslakener Verwaltung und dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege, das ein Wörtchen mitzureden hat, weil das alte Verwaltungsgebäude der Zeche unter Denkmalschutz steht, liefen. Der Caritasdirektor ist zuversichtlich, dass sich das Projekt umsetzen lässt, zumal sein Verband, der als neuer Eigentümer auch für den Umbau zuständig ist, Wert darauf lege, dass die neue Pflegeschule auch architektonisch ein gelungener Wurf wird.