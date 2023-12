Assistenzhund für Fabian „Es gab in letzter Zeit viele erste Male“

Der 14. Oktober war der Tag, der sich für Familie Terwiel aus Voerde anfühlte wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Vater Florian und Mutter Sabrina, Fabian (8) und sein kleiner Bruder Gabriel (5) sind an jenem Tag auf der Rückfahrt von Rostock nach Hause, und ein weiterer Passagier befindet sich im Auto, der sich auf der Hinfahrt noch nicht an Bord befunden hatte: Dolce, ein schwarzer Labrador.