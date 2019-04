Für Jugendliche und Senioren : SPD-Frauen für Taschengeldbörse

Jugendliche könnten Senioren etwa beim Laubfegen helfen. Foto: picture alliance / dpa Themendie/dpa Picture-Alliance / Florian Schuh

Voerde Die AsF ist in Voerde Ansprechpartnerin für das in Dinslaken gestartete Projekt. Jugendliche bieten Senioren ihre Hilfe an, erledigen Einkäufe, Gartenarbeiten, Gassi gehen und vieles mehr.

Vor einigen Monaten startete in Dinslaken die Taschengeldbörse, ein Projekt des Diakonischen Werkes. Die hauptverantwortliche Koordinatorin Rebecca Nagelschmitz, Mitarbeiterin des Verbandes, stellte das Angebot auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen während deren Vorstandssitzung vor. Gemeinsam wurde überlegt, wie und ob das Projekt auch für Voerde zu realisieren ist.

Rebecca Nagelschmitz berichtete, dass auf einer seit November vergangenen Jahres bestehenden Internet-Plattform ältere Menschen nach Hilfe und Unterstützung suchen können. Jugendliche bieten hier gegen ein kleines Taschengeld ihre Hilfe an. Dazu gehören etwa Unkraut jäten, Laub im Garten auflesen, mit dem Hund Gassi gehen, Einkäufe erledigen etc. – Alltagsaufgaben, deren Bewältigung alleine und ohne Probleme vielen Senioren im zunehmenden Alter schwerfällt. Wenn sie dann auch nicht auf Familie, Freunde oder Bekannte zurückgreifen können, sind sie häufig hilflos. Und genau da setzt die Taschengeldbörse an.

Info So ist die Koordinatorin erreichbar Kontakt Als Ansprechpartnerin für die Taschengeldbörse Dinslaken steht die hauptverantwortliche Koordinatorin Rebecca Nagelschmitz zur Verfügung: telefonisch unter Telefon 0177 8620690 oder per E-Mail an kontakt@taschengeldboerse-dinslaken.de

Die Jugendlichen sind zwischen 14 und 20 Jahre alt und müssen sich alle persönlich bei der Diakonie Dinslaken zum Gespräch vorstellen, bevor ihr Benutzerkonto im Internet freigeschaltet wird. Bei den Senioren ist es ähnlich, allerdings besucht ein Mitarbeiter der Diakonie Dinslaken die Senioren zu Hause und erklärt ihnen das Projekt. Sollten die Senioren im Umgang mit dem Internet nicht so geübt sein, wird die Hilfe in Zusammenarbeit mit der Diakonie organisiert.

Das Projekt ist für beide Seiten ein Gewinn: Die Jüngeren helfen den Älteren und verdienen sich dabei etwas Taschengeld. Nicht zu vergessen ist zudem ein besonderer positiver Nebeneffekt: Die Förderung des sozialen Miteinanders. Deshalb initiiert die Voerder SPD-AsF, dass dieses Projekt auch in ihrer Stadt realisiert wird. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen unterstützt das Angebot und ist Ansprechpartnerin für den Bereich Voerde.

Wer weitere Informationen möchte, kann sich an Dagmar Gorjup, unter Telefon 0170 4032208 oder per Mail an dagmargo@t-online.de wenden.

Die Taschengeldbörse ist ein Projekt des Diakonischen Werkes in Zusammenarbeit mit der Stadt Dinslaken. Es wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert.