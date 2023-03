Arbeiten an Betuwe-Linie Bahnstrecke – was auf Voerde und Dinslaken zukommt

Im Zuge des dreigleisigen Ausbaus der Eisenbahnstrecke zwischen Emmerich und Oberhausen (Betuwe-Linie) stehen in Dinslaken und Voerde in den kommenden Monaten zahlreiche Maßnahmen an. Darüber informiert die DB in einer digitalen Informationsveranstaltung. Interessierte haben am Dienstag, 14. März, um 18 Uhr die Möglichkeit, sich ein Bild über die Arbeiten im Bereich Dinslaken zu machen. Am Mittwoch, 15. März, um 18 Uhr folgt die Veranstaltung für den Voerder Ausbaubereich. Die Teilnahme ist anonym möglich. Fragen können über den Chat direkt an das Projektteam gestellt werden.