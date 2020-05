Niederschläge in den letzten Monaten : April viel zu trocken, Februar verregnet

Niederschläge in den letzten Monaten

Hochwasser an der Emschermündung im „nassen“ Februar. Foto: Jörg Saborowski/EGLV

Dinslaken Der April war so trocken wie selten – das ist den meisten Menschen aufgefallen. Trotzdem haben sich die Grundwasserstände erholt, denn der Februar war ungewöhnlich regnerisch. Die Emschergenossenschaft spricht von einem „extremen Wechselspiel“.

Das Wetter in diesem Frühjahr war bisher außergewöhnlich, vor allem, was die Regenmengen angeht. So war der Februar mit Dauerregen viel nasser als üblich, der April hingegen schon sommerlich warm und deutlich trockener. Das hat die Emschergenossenschaft ermittelt.